الحرس الوطني يقبض على إرهابيين بالمتلوي وبالتضامن

تمكنت يوم 26 جوان 2018 فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية اريانة من القاء القبض على عنصر تكفيريي عمره 28 سنة قاطن الجهة وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات واناشيد ومقاطع فيديو بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجد الارهاب وتحرض عليه اضافة الى تواصله مع عناصر تتبنى نفس الفكر داخل وخارج ارض الوطن
بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها :الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي وتمجيد الارهاب
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مكنت يوم 26 جوان 2018 فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمتلوي ولاية قفصة من القاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدتها من اجل : تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والتّجمهر بالطّريق العام ورمي مواد صلبة ومقذوفات حارقة واضرام النار عمدا بملك الدولة واحداث الهرج والتشويش والعربدة بالطريق العام والاعتداء على الاخلاق الحميدة
تم الاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شانه