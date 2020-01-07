الحبيب الجملي هَرَبَ بِخَطيبي و منعني من الزواج

اِلتقيت اليوم صدفة، في بيت عزاء والدة جارنا سي بوبكر، صديقة، وهي إطار سامٍ بالدولة، كانت قد استدعتني لزفافها منذ أسابيع، بادرتها بصوت خافت بالتهنئة والاعتذار لعدم الحضور، هممت بالدعاء لها بالهناء والذريّة الصالحة وكذا وشيء، فقاطعتني تعلمني أن الزفاف قد أُجّل لتاريخ غير معلوم، اِرتبكتُ وقد انعقد لساني حتّى استدركتْ تقول وقد بدت عليها علامات الاستغراب
تعرف سي توفيق، خطيبي مقترح لمنصب وزير في الحكومة، عرسي كان بعد نهارين من التصريح بتشكيلة الوزراء، أخته صارحتني أن الحكومة إذا تقبلت العرس يبطل جملة، على أساس أنا مقامي غير مقام مرت وزير، ها الجملي ما لقى ما يعمل، هو شكّل حكومة وهرّب عليّ راجل شكّلته بشق الأنفس، عمري فات الأربعين، تصوّر، مصاريف العرس كلها عليّ أنا، حتّى فلوس وعدت بها أمّي للحج صرفتها، ومع هذا، ناوي يرميني إذا توزّر
كانت تحكي بحرقة مؤلمة، ووجيعة قاتلة انهمرت معها دموعها، وارتدّ بكاؤها غصّة لفتت الأنظار حتّى وجدتني حفظا لحكايتها غير المناسبة لمقام تعزية، أكرّر بصوت عال ترحّمي على الميّتة، وأفتعل مواساتها وداعيا لها بالصبر
هدأت المسكينة، وقالت لي بصوت خافت
– الأمل الوحيد لعرسي هو إسقاط الحكومة. سي توفيق، نعرفك بعلاقاتك، كلّم معارفك النوّاب، يسقطوها ها الحكومة المحنونة
اِرتبكتُ، واكتفيتُ تعاطفا معها بالوعد ببذل الجهد والدعاء على الحكومة
عدت إلى المنزل وقد حزّت حكايتها في نفسي، وجدتني أتابع الأخبار والحوارات التلفزيّة لأعدّ الأصوات الرافضة للحكومة، كدت أهاتفها لولا غصّة كادت تنتابني أثَر العدّ، فضّلتُ التريّث ومساعدتها بكتابة هذا النصّ، علّ للنوّاب حسّا إنسانيّا عابرا بعد أن افتقد بعضهم حسّ الوطن
الدكتور توفيق العلوي