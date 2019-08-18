الحاجي « الأسد » تحوّل بعد ترويضه إلى نونو

صباح الخير: شفتو بالدليل كيفاه يسارنا لحم مع الخوانجية بفضل التمكين الغنوشي؟ والتحام الحاجي ببولبيار أكبر دليل.. والأسد تحوّل بعد ترويضه إلى نونو.. ولذا معادش فيها..المركب باش تغرق اذا واصلنا على هاالحال.. ولا ينفع العقار فيما أفسده الدهر، ونظرياتكم خليوها عندكم..وما يفيد فيها كان السواك الحارّ.. واللي باش يتخبّى وراء المساواة في المواريث نقلّو هذيكا كلمة حقّ أريد بها باطل، لأنّ المساواة مشكلتي أنا بالأساس موش مشكلة السياسيين، والدليل على ذلك عندما اختفطها السياسيون منّا فشلت المبادرة.. ونبّهنا إلى فشل المبادرة في ذلك الوقت لأنهم سرقوها من أرحامنا، و نزيدكم حتى حد ما يثنينا عليها…أنا اليوم عندي قضية وحدة أساسية، وبرّا قولو كيفما يقولو الخوانجية استئصالية: أنا نحب نعيش أيامات والخوانجية خارج الحكم، ونعاود » خارج الحكم »، وما نقصدش نمحقهم ، أعوذ بالله، إنّما يتحاكموا على أفعالهم، ويتحاسبوا حتى نتمكّن من دفن شهدائنا اللي قعدوا مرميين لليوم في ذاكرتنا.. وننتهي من الحداد..ونطمان على أوليداتنا وترجع تونس على السكّة.. وما بقي من قضايا نحلّوها لأنّنا هنا.. واقفين بالمرصاد… والاّ هذي مسألة ثانوية عند البعض؟؟ اذهبوا إذن فأنتم الطلقاء.. وكل واحد يعرف كيفاه يدفن أمّو
الدكتورة نائلة السليني