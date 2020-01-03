الجيش الوطني الليبي يمطر مليشيات الوفاق بالقنابل في كافة محاور العاصمة طرابلس

أعلنت قوات « الجيش الوطني الليبي » اليوم الجمعة، أن سلاح الجو شن حملة جوية وقصفت بشكل مُكثف عددا من المواقع لمجموعات من الميليشيات في كافة محاور العاصمة طرابلس
وقالت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، إن الغارات استهدفت مواقع تخزين الأسلحة والذخائر والآليات
وأضافت أنها استهدفت حافلة كانت تقل عددا من المرتزقة حاملي الجنسية السورية وتنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى
إلى ذلك، أكد مراسل شبكة روسيا اليوم أن الطيران الحربي التابع لقوات المشير خليفة حفتر استهدف مطار معيتيقة الدولي، مشيرا إلى أنه تم استهداف المطار صباحا توقف على إثرها عمله.
من جانبها علقت إدارة مطار معتيقية الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية اليوم حركة الملاحة الجوية بالمطار، حيث قال مدير مطار معتيقية إنه : تم تعليق الملاحة الجوية بالمطار ولا تزال متوقفة
وتكرر إغلاق وفتح مطار معيتيقة في السنوات الأخيرة بسبب خطر القصف والضربات الجوية، وكان أحدث فتح للمطار في 12 ديسمبر بعد إغلاق استمر 3 شهور ونصف الشهر، علما أنه جرى تحويل الرحلات إلى مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي العاصمة
جدير بالذكر أن قوات « الجيش الوطني الليبي » بقيادة خليفة حفتر بدأت هجوما في أفريل الفارط على طرابلس لازال متواصلا إلى حد الآن