الجيش الوطني الليبي يقتل 35 إرهابياً من المرتزقة الذين أرسلهم الإخواني أردوغان

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الجيش قامت بتوجيه ضربات استباقية للمجموعات المسلحة والمليشيات الإرهابية في المنطقة الغربية، حيث تبين من خلال الرصد والمتابعة نيتها القيام بعمل ضد القوات المسلحة حول طرابلس
المسماري أضاف ، بمؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في بنغازي، أن الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا في جميع مناطق عمليات المنطقة الغربية، مؤكدا أن المليشيات تجهز لهجوم كبير على تمركزات القوات المسلحة في طرابلس، مبينا أن القوات تقوم بضربات استباقية حتى لا تستفيد الجماعات المسلحة من الهدنة
ولفت اللواء المسماري إلى أن الجيش الوطني قتل 35 إرهابياً من المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس الإخواني التركي رجب أردوغان إلى ليبيا، في ضربة واحدة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس
وكالة الأنباء الليبية