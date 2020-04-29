الجيش الوطني الليبي يعلن عن هدنة إنسانية في شهر رمضان استجابة لدعوة المجتمع الدولي

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد، وذلك استجابة لدعوة الدول الصديقة، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق
أعلن الناطق باسم القائد العام للقات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء 29 أفريل، ترحيب القيادة العامة بدعوات المجتمع الدولي لإقرار هدنة إنسانية خلال شهر رمضان مع التزامها الكامل في الرد على أي خروقات من قبل مليشيات حكومة الوفاق
المساري قال في مؤتمر صحفي في بنغازي، : إن القيادة العامة تعلن وقف كامل العمليات العسكرية والالتزام بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك وتحتفظ بحق الرد الكامل والتصدي لأي مناورات وتحركات يقوم بها العدو خلال الهدنة الإنسانية
وقالت القيادة العامة « للجيش الوطني » في بيان عنها إنه بمناسبة شهر رمضان « وتقديرا واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب فيها بوقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها »، محذرة من أن : أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية، سيكون الرد عليه فوريا وقاسيا جدا
وأضاف البيان : كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين
ووجّه المجتمع الدولي دعوة مشتركة إلى هدنة إنسانية في ليبيا والعمل من أجل التصدي بشكل حاسم للعدو المشترك، جائحة كورونا، من أجل مصلحة ليبيا ككل