الجيش الوطني الليبي يعلن تدمير مدرعة تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أن قواته قامت بتدمير مدرعة تركية جنوب العاصمة طرابلس
ذكرت ذلك شبكة « العربية »، في تدوينة على صفحتها على « تويتر »، قالت فيها: « الجيش الليبي يعلن أن طياريه دمروا مدرعة عسكرية تركية جنوب طرابلس
وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أمس الاثنين، إن طرابلس مهتمة حاليا بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة « كوريري ديلا سيرا » الإيطالية.
وأضاف: نحن نحن مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات بدون طيار، ماذا كنت تتوقعون معذرة؟ ألا نحصل على دبابات وطائرات بدون طيار تركية وتقف حكومتنا مكتوفة الأيدي، بينما نرى تدمير العاصمة طرابلس أمام أعيننا ونرى الدماء في كل مكان؟ كنت تريدونا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى عاصمة ليبيا تحتل؟
ووقعت تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الفارط، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية
وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق رصده طائرات بوينغ تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا