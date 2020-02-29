الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة

أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لـ « الجيش الوطني الليبي »، أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة حاول الإرهابيون بها شن عملية جوية ضد الجيش الليبي
وقال اللواء المبروك الغزوي إن جماعات تابعة لحكومة الوفاق حاولت الهجوم على قوات « الجيش الوطني » وضرب المزيد من الأهداف المدنية عن طريق شن هجوم جوي باستخدام الطائرات المسيرة
وأضاف : ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي
من جهته، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي « بالجيش الوطني الليبي » العميد خالد المحجوب، عن مقتل نحو 15 عسكريا تركيا في قصف استهدف مواقع داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس
وقال المحجوب لشبكة « روسيا اليوم » الإخبارية، إن الجيش دمر رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطار المدني »، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بإنشائهما وأضاف، أن « الجيش تمكن من إسكات النيران في مشروع الموز
وتجدد القصف المدفعي والصاروخي جنوب العاصمة الليبية طرابلس صباح الجمعة، وأعلن عن سقوط نحو 60 قذيفة صاروخية على مطار معيتيقة، الأمر الذي حمل إدارته على تعليق الرحلات مجددا
مليشيات السراج الإرهابية تخرق الهدنة
اتهم الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المساري “العصابات الإرهابية” بخرق الهدنة في عدة محاور حول طرابلس، عبر استخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاون والطرائرات التركية المسيرة
المسماري قال ، في بيان له، : في الوقت الذي تخرج مظاهرات في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج يتجدد كل يوم اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة
وأضاف : ويستهدف الخرق الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف عصابات أسامة جويلي
وذكر الممساري أن : في تتابع لسلسلة الاجرام التي تقوم بها العصابات الارهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر ارهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في ايديهم ومنهم جرحى ومصابين
وأكد: هذه ليس اتهامات بل حقيقة تتجدد يوميا وأصبحت سلوك عدواني يدعمه أردوغان بسياساته الرعناء، ضاربة بالقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط، كما أنها لم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة مما يدل أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية
وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في الثاني عشر من يناير الماضي، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة والذي يعد منفذًا حيويًا ومهمًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى