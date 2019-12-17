الجيش الوطني الليبي يسيطر على مواقع جديدة جنوب طرابلس

قال الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، إنه يحرز تقدما مستمرا في مناطق طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات تعمل تحت إمرة فايز السراج
سيطر الجيش الوطني الليبي، يوم الثلاثاء، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار المليشيات الإرهابية المسلحة التابعة لحكومة السراج، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش
وقال مصدر عسكري ميداني لـموقع »العربية.نت »: إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع مسلّحي قوات السراج، وتتقدم بشكل مستمر على أكثر من جبهة، أبرزها محورا صلاح الدين واليرموك وكذلك الساعدية
وفي الأثناء، دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال، حيث وصلت يوم الثلاثاء، الكتيبة 302 صاعقة بكامل عتادها، لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الموالية لحكومة السراج، تمهيداً لتحرير العاصمة طرابلس
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن القوات تتقدم في طريق المطار جنوبي طرابلس، وتتحرك لإحكام الطوق على مناطق جديدة
ولفت العميد المحجوب إلى أن دفاعات الميليشيات في طرابلس بدأت تتقهقر، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني أصبحت متحاذية في مناطق عدة بطرابلس، لإحكام السيطرة عليها، والقضاء على تحركات الميليشيات
وفي حديث لسكاي نيوز عربية، قال المحجوب إن « عصابات وميليشيات تقاتل في طرابلس تجمعها الجريمة والإتجار بالبشر والوقود
وأضاف : انتقلنا من مرحلة التقدم في المحاور إلى مرحلة التقدم في المناطق داخل طرابلس
وكانت مصادر « سكاي نيوز عربية »، قد أفادت بأن قوات الجيش الليبي تسيطر على طريق المطار الممتد من « كوبري » المطار إلى طريق مفترق الأصفاح وحتى النقلية جنوبي طرابلس
وكانت غرفة عمليات « الكرامة » التابعة للجيش الوطني الليبي، قد أعلنت على « فيسبوك »، في وقت سابق الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا تابعة لقوات مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت
وأفادت قناة « ليبيا » على « تويتر »، أن سلاح الجو استهدف مواقع بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس
وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي عن تدمير رتل عسكري تابع لمليشيات السراج عندما كان متجهاً من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في صدّ عملية تحرير طرابلس
وقالت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان نشرته على صفحتها بموقع « فيسبوك »، إنه تم تدمير هذا الرتل العسكري وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش
ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش « لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد » على أراضي ليبيا، مؤكدا أن بلاده « ليست قطر التي احتُلت بقواعد تركية »، وذلك تعليقا على اتفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض