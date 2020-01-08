الجيش الوطني الليبي يسيطر على منطقتي السدرة و الجديدة بمدينة العجيلات غرب طرابلس

أكدت مصادر لـ ليبيا 24 ، الأربعاء ، أن قوات الجيش الوطني الليبي أعلنت سيطرتها على منطقتي السدرة و الجديدة بمدينة العجيلات غرب طرابلس
وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، الأربعاء، القوات الجوية استهدفت بين 14 – 16 آلية للوفاق في أبو قرين ودمرتهم تدميرا كاملا
وقال أحمد المسماري أن مطار معيتيقة دخل في الحظر الجوي وأي طائرة تحاول الهبوط فيه أو الإقلاع منه تعتبر هدفا للجيش
#حوصلة سريعة للعمليات العسكرية التي أجرتها القوات المُسلحة في كافة محاور القتال خلال الساعات الماضية
– حملة جوية لمقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة شُنّت من خلالها غارات فجر اليوم الإربعاء على عددٍ من المواقع أهمها
-ضربات جوية عنيفة تستهدف تمركزاتٍ لمجموعات الحشد المليشياوي في منطقتي بوقرين ، والهيشة غرب مدينة سرت
-إستهداف رتل تابع لمجموعات الحشد المليشياوي بالقرب من مدينة مصراته
ولازالت العمليات العسكرية الجوية مستمرة حتى هذه اللحظات من مساء اليوم الاربعاء 8 يناير
وأما عن أهم العمليات العسكرية البرية فهي كالتالي
– إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في سماء العمليات غرب مدينة سرت
– تقدم الوحدات العسكرية في أكثر من محور من محاور العاصمة وتٌبسط السيطرة على مواقع جديدة بعد إشتباكات عنيفة خاضتها ؛ كبدّت من خلالها العدو خسائر كبيرة
– الوحدات العسكرية تقوم بأسر عدد من أفراد مجموعات الحشد المليشياوي بعد تقدمها في محور صلاح الدين
– الوحدات العسكرية تقوم بأسر أحد أفراد ما يُسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي بعد محاولته الفرار خارج مدينة سرت
العمليات العسكرية لازالت مُستمرة في كافة المحاور
وكالة الأنباء الليبية