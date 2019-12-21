الجيش الوطني الليبي يحتجز سفينة تركية قبالة ساحل درنة

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري احتجاز سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم يتكون من أتراك، قبالة ساحل درنة، اليوم السبت.
وقال المسماري في بيان إنه : تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات
وأضاف أن السرية البحرية «المقاتلة سوسة» احتجزت السفية وألقت القبض على طاقمها أثناء القيام بدورية فى المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفى الحدود البحرية التى تم ترسيمها بموجب اتفاقية التعاون البحري والأمني الموقعة أخيرا بين تركيا وحكومة الوفاق
ونشرت قناة « روسيا اليوم » مشاهد فيديو لقوات مسلحة بحرية يحملون العلم الليبي وهم يقومون بتوقيف واحتجاز سفينة(اضعط هنا لمشاهدة الفيديو) كان طاقمها مواطنيين اتراك ويحملون جوازات سفر تركية
وقالت قوات حفتر: عملية القبض جاءت أثناء قيام إحدي السرايا بدورية في المياه الإقليمية الليبية، قبالة ساحل درنة داخل الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية أردوغان والسراج
و أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن البحرية الليبية تحقق مع طاقم السفينة التي احتجزت قبالة السواحل الليبية
وأضاف المحجوب، خلال تصريحات لقناة « سكاي نيوز عربية »، أنه يتم استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية من قبل قطر وتركيا لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس