الجيش الوطني الليبي يتمكن من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الجيش الوطني الليبي تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية، وصفها بالخطيرة، في عدة محاور في العاصمة طرابلس خلال العمليات العسكرية
وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة « سبوتنيك » الروسية على نسخة منه إن « وحدات القوات المسلحة تتمكن من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في محاور طرابلس
هذا وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن « الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم
وفي وقت سابق أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وصول مجموعة من الأسرى الأجانب قبض عليهم من قبل وحدات الجيش الليبي أثناء المعارك في طرابلس ومصراتة
وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي : وصول أسرى عناصر الحشد المليشياوي (قوات حكومة الوفاق) إلى مدينة بنغازي، ومن بينهم مرتزقة يحملون الجنسية السورية
وأوضح البيان أنه : تم أسرهم في عددٍ من المحاور ومنها محور بوسليم – طرابلس، ومحور بوقرين شرق مدينة مصراته
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إصابة الإخواني المصري « عمرو صلاح الدين » أثناء تغطيته للحرب رفقة المليشيات في محور صلاح الدين
أصيب الإخواني المصري عمرو صلاح الدين؛ المطلوب لدى الأجهزة الأمنية في مصر في محور صلاح الدين من قبل وحدات القوات المسلحة
هذا وقد أصيب الإخواني المصري عمرو صلاح الدين تابع لجماعة الإخوان الإرهابية وهو يعمل مصّورًا، لدى مليشيات الإرهابية في طرابلس، في رجله الأيسر وتم نقله إلى مستشفى ميداني في محور صلاح الدين، وتلقي خلالها العلاج، وهو الاستهداف الثالث أثناء تغطيته للمعارك في طرابلس منذ شهر أبريل الماضي
المصري عمرو صلاح الدين؛ هو تابع لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، ويتواجد في صفوف الميلشيات المسلحة في طرابلس، وقد وصل إلى مدينة مصراتة نهاية أبريل الماضي، لتغطية معارك تحرير طرابلس
وعمرو صلاح الدين مطلوب للسلطات الأمنية المصرية في عدد من القضاي