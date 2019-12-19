الجيش الوطني الليبي يتقدم لقلب العاصمة و يدخل أكبر أحيائها

أكد مصدر عسكري من الجيش الوطني الليبي وقوع اشتباكات عنيفة ،اليوم الخميس، بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق الإرهابية في وادي الربيع جنوب طرابلس
ونقلت قناة « العربية » الإخبارية – التي أوردت النبأ – عن المصدر، الذي لم تسمه، القول إن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل
وأوضح المصدر أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة، مشيرا إلى أن الجيش قد يدخل إلى قلب العاصمة ويسيطر عليها
فيما شوهد تحليق طائرات سلاح الجو بالجيش الوطنى الليبي بكثافة في سماء العاصمة الليبية ، شنت 5غارات جوية على مواقع الميليشيات الإرهابية بمدنية مصراته حيث أستهدفت مخازن للآليات والذخائر داخل مقر مليشيا حطين التي يتزعمها الميليشياوى فتحي باشا اغا فى معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت
وشدد على وجود تعليمات من القيادة العليا للجيش بالحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامّة والخاصة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تفرض طوقا أمنيا خانقا وشاملا على العاصمة طرابلس، وكذلك على مدينتي مصراتة وسرت، وأن هذه المناطق أصبحت في مرمى نيران الجيش، باستثناء الممرات الإنسانية التي يستخدمها المواطنون للتنقل بين غرب ليبيا وتونس، على غرار مدينة زوارة التي تعدّ ممراً رئيسياً بين الدولتين