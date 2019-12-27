الجيش الوطني الليبي يؤكد أنه لا يفصله عن قلب طرابلس سوى 4 كيلومترات

ذكرت منذ حين شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ »الجيش الوطني الليبي » بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية بعد دحر المليشيات الإرهابية
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة
وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات
وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات سيطرت على مطار طرابلس وخزانات النفط، وكوبري الفروسية ومعسكر النقلية
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وقال لـشبكة « العربية.نت » إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة
وفي تصريحات لاحقة لـ »العربية » أكد المحجوب أن إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة غير محسوبة
وأعلن مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي أن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب الوفاق وأن الجثث متناثرة في طريق مطار طرابلس
وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء الخميس، على « فيسبوك » تقهقر « الميليشيات » وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس
كما أعلن الجيش الليبي، يوم الخميس، أنه سيطر على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تقدمه في محوري الخلة ومشروع الهضبة
يشار إلى أن سلاح الجو في الجيش الليبي كان قد شن غارات جوية على مدينة مصراتة، بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت والعودة إلى مدينتهم
واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة
جدير بالذكر أن حكومة الوفاق الليبية ، المدعومة من المليشات الإخوانية الإرهابية، طلبت رسميا مساء الخميس، دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا من تركيا
وقال مسؤول في طرابلس إنهم : طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس، كما أكد أردوغان أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا لإرسال قوات للدعم بعد تمرير البرلمان مذكرة التفويض
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بوتين والسيسي يتفقان على التنسيق المشترك لإرساء الاستقرار في ليبيا
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفقا، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الجمعة، على التنسيق المشترك بهدف إرساء الاستقرار في ليبيا
وذكر الكرملين، في بيان، أن المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب المصري، شهدت : بحثا مفصلا لقضية تسوية الأزمة في ليبيا
وأشار البيان إلى أن الجانبين : أكدا تصميمهما على التنسيق اللاحق للإجراءات بهدف إرساء الاستقرار للأوضاع في هذه الدولة
ولفت بوتين والسيسي، حسب الكرملين، إلى : أهمية جهود الوساطة المبذولة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة في سياق دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام بمشاركة كل الأطراف الليبية الأساسية
وسبق أن قالت الرئاسة المصرية إن بوتين والسيسي اتفقا، خلال اتصال بينهما الجمعة، على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا
وهذه المكالمة هي الثالثة التي أجراها السيسي منذ أمس الخميس، حيث تحدث قبلها مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
ويأتي هذا التحرك من قبل السيسي بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده مجموعة من القوات العسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا في 8 جانفي المقبل