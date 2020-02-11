الجيش السوري يوسع سيطرته غرب حلب

سيطر الجيش السوري على منطقة واسعة من مدخل حلب الجنوبي الغربي، بما فيها عقدة الطرق السريعة التي تتوزع إلى محافظتي حماة وإدلب
وقال مراسل وكالة سبوتنيك في مدينة حلب، إن وحدات من الجيش السوري بسطت ظهر اليوم سيطرتها الكاملة على ضاحية « الراشدين-4″ و »غابة الأسد » و »جمعية الصحفيين » إلى الجنوب الغربي من حلب، بعد معارك عنيفة مع إرهابيي « جبهة النصرة » و »الحزب الإسلامي التركستاني » وحلفائهم
ومع سيطرة الجيش السوري على « الراشدين-4 » يكون قد أمسك بالطرف الشمالي من الطريق الدولي (حلب دمشق/ م5) كما سيطر ناريا بداية الطريق السريع (60) الذي يربط مدينة حلب بمحافظة إدلب
وتتكامل العملية العسكرية القائمة عند مدخل حلب الجنوبي مع تلك التي تجري حاليا بمحاذاة الطريق الدولي انطلاقا من مدينة سراقب جنوبا، والتي أسفرت عن تحرير بلدة « الزربة » على بعد أقل من 15 كيلومترا من مدخل حلب الجنوبي، شمالا
كان الجيش السوري بدأ عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن خلالها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة
لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها جبهة النصرة الإرهابية ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر على أكثر من 600 كيلومتر مربع حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف غرب سراقب دون تغير في خارطة السيطرة
تصدت وحدات الجيش السوري لهجوم عنيف شنه إرهابيوا « جبهة النصرة » وحلفائهم على بلدة « النيرب » غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي
وأكد مراسل سبوتنيك في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري أحبطت هجوما عنيفا شنه مسلحو « جبهة النصرة » و »أجناد القوقاز » على محور بلدة « النيرب
وقال مصدر ميداني لـ سبوتنيك إن وحدات من الجيش السوري استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة لها إلى محاور الاشتباكات مع مسلحين مدعومين من تركيا، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الفصائل الإرهابية المسلحة وتمكنت من استعادة السيطرة على كامل النقاط التي تقدم اليها المسلحون على الأطراف الغربية لبلدة : النيرب
وتابع المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ عدة غارات على مواقع المسلحين في المنطقة ومحيط مدينة سرمين وقميناس وتفتناز قاطعا خطوط إمدامهم، ما ساهم بتقدم القوات بريا واستعادة السيطرة على كامل البلدة لتعود خارطة السيطرة الى ما كانت عليه قبيل هذا الهجوم