الجيش السوري يوسع سيطرته شمال معرة النعمان في ريف إدلب الشرقي

واصل الجيش السوري عمليته العسكرية في ريف إدلب الشرقي، موسعا من مساحة سيطرته على الجبهات الشمالية لمدينة معرة النعمان بعد تحرير بلدتين جديدتين على الطريق الواصل إلى مدنية سراقب في ريف إدلب الشرقي
وقال مراسل وكالة « سبوتنيك » الروسية في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها بمحاذاة المقطع الواصل بين مدينتي معرة النعمان وسراقب من الطرق الدولي : حلب/دمشق
وأكد المراسل سيطرة الجيش السوري على بلدتي القاهرة وجرادة شمال معرة النعمال بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي « النصرة » و / أجناد القوقاز
وأشار إلى أن التمهيد الناري الذي قام به الطيران الحربي السوري الروسي المشترك أسهم في تطهير كلا البلدتين عبر معركة سريعة قضت خلالها وحدات الاقتحام على عدد من إرهابيي « النصرة » و »القوقاز
وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد منذ أسبوع تمكن فيها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات استراتيجية أهمها معرة النعمان ووادي الضيف
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الجيش يطهر مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب التكفيري
حررت وحدات الجيش العربي السوري مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد
وبين مراسل سانا من مناطق عمليات الجيش أن وحدات الجيش وبعد بسط سيطرتها على المدينة بدأت عمليات تمشيط واسعة لأحيائها وشوارعها لتفكيك الألغام والمفخخات
وذكر المراسل أن وحدات الجيش تواصل أيضاً تمشيط المزارع والتلال المحيطة بمدينة معرة النعمان لتطهير الأنفاق التي كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها للتخفي من استهدافات الجيش
وكانت وحدات الجيش طوقت المدينة من ثلاثة اتجاهات وخاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها في المدينة وفي المزارع والتلال المحيطة بها وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد قبل أن تنهار وتتقهقر باتجاه الشمال نحو مدينة سراقب والشمال الغربي نحو مدينة أريحا