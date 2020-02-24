الجيش السوري يواصل تقدمه و يحرر مناطق جديدة بريف إدلب الجنوبي

أعلنت وكالة « سانا » السورية الرسمية، صباح اليوم الاثنين، عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي
وقالت « سانا » إن الجيش العربي السوري حرر منطقة تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي
من جانبه، ذكر « المرصد السوري لحقوق الإنسان » (مقره ببريطانيا) اليوم الاثنين أن قوات الجيش السوري : واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم مزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق، وهي الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير
وأشارت وكالة « سانا » مساء أمس إلى أن وحدات الجيش العربي السوري استعادت قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غربي مدينة معرة النعمان بريف إدلب.