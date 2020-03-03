الجيش السوري ينتزع عدة قرى وبلدات من إرهابيي « النصرة » في محيط مدينة إدلب

وسع الجيش السوري نطاق عملياته الليلية إلى الجنوب الغربي من مدينة « سراقب »، منتزعا السيطرة على بلدتي « داديخ » و »كفر بطيخ » بريف المدينة الجنوبي الغربي، بعد معارك طاحنة مع إرهابيي « جبهة النصرة » و »أجناد القوقاز » وتنظيمات أخرى مدعومة من الجيش التركي
وقال مراسل وكالة « سبوتنيك » الروسية في ريف إدلب، إن وحدات الاقتحام في الجيش السوري استعادت السيطرة على بلدتي « داديخ » و »كفر بطيخ » جنوب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي « جبهة النصرة » و »أجناد القوقاز »، والمجموعات المسلحة المدعومة بشكل مباشر من قبل الجيش التركي
ونقل المراسل عن مصدر ميداني، قوله إن تمهيدا ناريا كثيفا سبق عملية تقدم وحدات الجيش السوري باتجاه البلدتين، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحي « هيئة تحرير الشام » و »أجناد القوقاز » و »الجبهة الوطنية للتحرير » أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مسلحا وفرار من بقي منهم حيا نحو معاقل جبهة النصرة في بلدات « مجدليا » و »منطف » على أطراف مدينة : أريحا
وانتهت العملية بسيطرة وحدات الجيش السوري على البلدتتين
وأكد المصدر، أن العمليات العسكرية للجيش السوري مستمرة لتأمين كامل محيط مدينة سراقب من الاتجاهات الأربع
و أفاد مراسل وكالة « سانا » أن وحدات من الجيش العربي السوري دحرت اليوم المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي من قرى وبلدات جوباس و ترنبة وداديخ وكفر بطيخ في منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وكانت وحدات الجيش دخلت صباح أمس مدينة سراقب الاستراتيجية على الطريق الدولي حلب دمشق في محافظة إدلب بعد دحر المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات النظام التركي