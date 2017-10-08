الجيش السوري يطوق ما بقي من مسلحي تنظيم « داعش » في الميادين

أعلن الجيش السوري أن قواته تمكنت من تطويق مسلحي تنظيم « داعش » الإرهابي في بلدة الميادين، أحد آخر معاقلهم في سوريا
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا عن مصدر عسكري قوله إن : وحدات الجيش استعادت السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات وطوقت إرهابيي (داعش) في مدينة الميادين
ويأتي هذا بعد يومين من نجاح القوات السورية المدعومة من سلاح الجو الروسي في دخول البلدة، الواقعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط
ووفقا لمراسل « سانا » فإن وحدات من الجيش وسعت من نطاق سيطرتها في محيط مدينة الميادين وداخل احيائها بعد فرض السيطرة على المطار المهجور وعلى ماكف الغنم والمنطقة الصناعية وعدد من الأحياء الغربية
وفي سياق متصل أفادت مصادر أهلية من ريف دير الزور بفرار جماعي لمجموعات إرهابية من تنظيم داعش بين أفرادها متزعمون عرف منهم “أكبر أمراء تنظيم داعش الماليين” حسان العروة وأحد “الأمراء في المدينة” ريس الرفدان المدعو أبو عاصم الرفدان و”مسؤول أمني في التنظيم” عبد الكريم عبد الحميد عساف.
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وينظر لبلدة الميادين على أنها العاصمة الأمنية والعسكرية لتنظيم داعش الإرهابي، ويشكل فقدها ضربة قوبة للتنظيم
وكانت الميادين والبوكمال القريبة من الحدود العراقية ملاذا للمسلحين الهاربين من معركة شمال الرقة أمام المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من الولايات المتحدة
وتقع الميادين التي بسط تنظيم داعش الإرهابي سيطرته عليها منذ عام 2014 على الضفة الغربية لنهر الفرات، بين مدينة دير الزور حيث ما يزال التنظيم يحتفظ ببعض المواقع، والحدود السورية
وما زال تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على جزء من محافظة دير الزور بالرغم من تقدم القوات السورية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية