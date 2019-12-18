الجيش السوري يصد هجمات واسعة من قبل الإرهابيين في إدلب

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن قرابة 100 مسلح على متن الدبابات والمدرعات هاجموا مواقع الجيش السوري في منطقة الزيتون في إدلب، وتم صد جميع الهجمات
وأفاد مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء الأربعاء، بأن : عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام الإرهابية وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية
وأوضح بورينكوف أن : مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت، في الساعة 15:00، مواقع وحدات الجيش السوري في منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب
وتابع: وفي الساعة 15:30 حاول 60 عنصرا من التشكيلات المسلحة غير الشرعية بدعم من دبابة وناقلتي جنود مدرعتين الاستيلاء على تل شمالي بلدة الزيتونة بمحافظة إدلب بعد إحداثهم ممرا في حاجز من الألغام
وشدد مدير مركز حميميم على أن : قوات الجيش السوري صدت كلا الهجومين ودمرت دبابة وناقلة جنود مدرعة للإرهابيين
وأما العملية الأوسع فجاءت لاحقا، حيث : هاجمت في الساعة 17:20، بعد قصف مكثف لمواقع القوات الحكومية من راجمات الصواريخ والمدفعية، مجموعة تضمنت نحو 200 مسلح مدعومين بـ 10 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل، نقاط الجيش السوري في منطقة بلدتي أم خلاخيل والزرزور في محافظة إدل
وأوضح البيان أن : الهجوم تم التصدي له إلا أنه أسفر عن إصابة 12 عسكريا سوريا بينما تم تدمير 3 سيارات رباعية الدفع
وكان قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، قد أعلن يوم أمس أن المجموعات المسلحة تخطط لشن هجوم على مواقع القوات السورية وروسيا كشفت عملية نقل مسلحين ومدرعات إلى منطقة إدلب، مشيرا إلى مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 في صد هجمات لإرهابيين في إدلب
وأكد بورينكوف أن : قادة الجماعات المسلحة تخطط في المستقبل القريب لشن هجمات جديدة على مواقع القوات الحكومية السورية
وفي وقت سابق، كشفت الاستخبارات الروسية عن نقل حوالي 300 عنصر من الجيش السوري و20 سيارة دفع رباعي على متنها أسلحة رشاشة من العيار الكبير و7 مركبات مدرعة من منطقة عفرين في محافظة حلب إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب
المصدر : روسيا اليوم و سانا