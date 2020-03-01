الجيش السوري يسقط 3 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية « سانا »، بأن دفاعات الجيش السوري أسقطت اليوم الأحد 3 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب
إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب
أعلن مصدر عسكري أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية
وذكر المصدر العسكري لـ سانا أن : قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي
ولفت المصدر إلى أن : هذه الأعمال العدوانية التركية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش العربي السوري وهي تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي
وأضاف المصدر أنه “انطلاقاً من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية
طيران النظام التركي يستهدف طائرتين سوريتين في منطقة إدلب
عرضت طائرتان سوريتان أثناء تنفيذهما مهمة ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب للاستهداف من قبل طيران النظام التركي الإرهابي وهبط الطيارون بالمظلات بسلام
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأنه : في تمام الساعة 25ر13 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية وقفز الطيارون بالمظلات بسلام
وتتلقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب دعما مباشرا من النظام التركي وبمختلف الوسائل والأسلحة حيث يعتمد هذا النظام بشكل رئيسي في دعم المجموعات الإرهابية على المسيرات المتطورة التي تقدم الإسناد الناري وكذلك المعلومات الاستطلاعية والتوجيهية لاعتداءات الإرهابيين