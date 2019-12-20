الجيش السوري يستأنف عملياته في ريف إدلب لاستعادة السيطرة على طريق حلب – دمشق

استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف إدلب لاستعادة السيطرة على طريق حلب – دمشق الدولي
قال مصدر ميداني سوري لوكالة « سبوتنيك » الروسية : إن الجيش السوري بدأ عملياته من محورين، الأول في محور سنجار في ريف إدلب الجنوب الشرقي؛ والثاني، من محور الخوين التابعة لمعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي
وتحدث المصدر عن : معارك عنيفة خاضها الجيش السوري ضد مسلحي تنظيم « جبهة النصرة » الإرهابي والفصائل المسلحة المتحالفة معها أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين الجانبين
وأضاف المصدر أن : الجيش السوري تمكن خلال هذه المعارك من السيطرة على قرى الخريبة وربيعة وشعرة العجاز على محور اسطبلات وعلى المحور الآخر استعاد الجيش قرى وبلدات سحال والرفة والبريصة والفرجة وتل الشيح وأم جلال وأبو حبة
وتوقع المصدر أن يقوم الجيش بفتح محور جديد لمعاركه في المنطقة دون تحديد الوجهة
وكان الجيش السوري قد بدأ ليلة أمس تمهيدا ناريا مكثفا في ريفي إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي
نحو 700 إرهابي يهاجمون مواقع الجيش السوري على محورين في إدلب
أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، أن نحو 300 إرهابي حاولوا التقدم باتجاه بلدة سنجار واصطدموا بخطوط دفاع الجيش السوري في محافظة إدلب
وقال بورينكوف للصحفيين: « في تمام الساعة 22:05 من يوم 19 ديسمبر أقدم نحو 400 إرهابي من تنظيم « أنصار التوحيد » و »هيئة تحرير الشام » (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مدعومين بسيارات مدرعة وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات هاجموا مواقع الجيش السوري في منطقة سكية زرزور من أجل محاولة التقدم باتجاه بلدة أبو دالي في محافظة إدلب
وعلى محور آخر، أقدم حوالي 300 مسلحا على محاولة التقدم باتجاه بلدة سنجار واصطدموا بخطوط دفاع الجيش السوري في محافظة إدلب
وقال بورينكوف في حديث حول تفاصيل الهجوم : في تمام الساعة 21:45 من يوم 19 ديسمبر، وبعد عمليات قصف استباقية، أقدم 300 مسلح من تنظيم « حراس الدين » و »هيئة تحرير الشام » (تنظيم إرهابي ) مدعومين بمدرعات التقدم نحو بلدة سنجار بمحافظة إدلب
وأوضح أن المسلحين اصطدموا بدفاعات الجيش السوري على بعد 1.5 كم من البلدة، وتم صدهم بالمدفعية وضربات سلاح الجو
وأكد قائد مركز المصالحة أنه تم صد الهجوم عند الساعة 3 ليلا بعد قدوم تعزيزات للجيش السوري
وأسفر هجوم المسلحين في محافظة إدلب عن مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 آخرين، ومقتل وإصابة نحو 200 من الإرهابيين