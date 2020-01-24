الجيش السوري يستأنف عملياته اللعسكرية ضدّ إرهابيي النصرة وأجناد القوقاز

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على بلدة « الدير الشرقي »، مقتربة من مدينة معرة النعمان حتى 4 كم شرقا، وموقعة خسائر فادحة في صفوف تنظيمي « أجناد القوقاز » وجبهة النصرة وحلفائهما في المنطقة
وقال مراسل وكالة « سبوتنيك » الروسية إن الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية بعد أسبوع كامل من وقف إطلاق النار، مباغتا مسلحي « جبهة النصرة » و »أجناد القوقاز » على الجبهات الشرقية لمدينة معرة النعمان، منتزعا من مسلحي التنظيمين الإرهابيين بلدة (الدير الشرقي) التي تشرف على المدينة الاستراتيجية الواقعة على الأوتستراد الدولي (حلب- حماة) من نحو 4 كم شرقا
وأكد مراسل « سبوتنيك » في ريف إدلب أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري بدأت تقدمها في ريف معرة النعمان الشرقي جنوب شرق إدلب، وتمكنت من السيطرة على بلدة (الدير الشرقي) بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة كانت تنتشر في المنطقة
وأشار إلى أن تمهيدا ناريا كثيفا نفذته وحدات من الجيش السوري تزامنا مع غارات جوية مركزة على مواقع مسلحي (اجناد القوقاز) و(هيئة تحرير الشام) في المنطقة، ما أسفر عن تدمير عدة مواقع وآليات تابعة لهما بالإضافة إلى قطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية في عموم المنطقة، حيث تقدمت وحدات الاقتحام بريا باتجاه بلدة (الدير الشرقي) وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيمين، قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على البلدة الاستراتيجية والقضاء على أكثر من 40 مسلحا معظمهم من جنسيات أجنبية
وأكد مصدر ميداني لـ « سبوتنيك » أن سيطرة الجيش السوري على بلدة الدير الشرقي، تعني اقترابه من الأبواب الشرقية لمدينة معرة النعمان الاستراتيجية، بعدما باتت القوات البرية على بعد 4 كم من مزارعها الجنوبية الشرقية
وتتقاسم جبهة النصرة الإرهابية التي تسيطر على معظم المناطق الحدودية السورية التركية شمال غربي سوريا، النفوذ مع تشكيلات الإرهابية مسلحة أخرى متعددة الجنسيات على الغالبية العظمى من مدينة إدلب وريفها
الجيش السوري يدشن محورا جديدا لعملياته شرق إدلب وينتزع بلدة : كرسيان
و تزامنا مع تقدمه على محور مدينة « معرة النعمان » جنوب شرق إدلب، افتتح الجيش العربي السوري محورا جديدا لعملياته شرق المحافظة، منتزعا بلدة « كرسيان » من إرهابيي أجناد القوقاز
وقال مراسل « سبوتنيك » إن وحدات من الجيش السوري بدأت تقدما مفاجئا عبر المحور الشرقي لمحافظة إدلب، لتسيطر بذلك على بلدة « كرسيان » عقب اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة، وذلك على التوازي مع استمرار تقدم وحدات الاقتحام عبر المحور الشرقي لمدينة معرة النعمان جنوب شرق المحافظة، والذي أسفر عن سيطرتها على بلدة (الدير الشرقي) مساء اليوم
وأكد مراسلنا في ريف إدلب، أن خريطة العمليات العسكرية، تشير إلى أن الجيش السوري يسعى للتقدم عبر محورين في التوقيت ذاته، بهدف إضعاف التشكيلات الدفاعية لـ « أجناد القوقاز » و »جبهة النصرة » وحلفائهما، وتشتيت القوة المركزة لمسلحيها على طل خطوط التماس في المنطقة
وأوضح أن وحدات المدفعية الصواريخ بدأت تمهيدا ناريا باتجاه مواقع التنظيمات الإرهابية في بلدة « كرسيان »، تزامنا مع تقدم قوات الجيش السوري على طول خطوط التماس في المنطقة، قبل أن تتمكن من تأمين بلدة (أبو جريف) الواقعة على هذا المحور، متابعة تقدمها نحو بلدة « كرسيان » التي سيطرت عليها بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي : اجناد القوقاز
وتعد الجبهات الشرقية لريف إدلب، منطقة نفوذ خالصة لمسلحي أجناد القوقاز، وخلال الأونة الأخيرة تم تدعيمها بمئات المقاتلين المنتمين لتنظيمات أجنبية ناشطة شمال غرب سوريا
وأكد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري قامت بتأمين كامل لبلدتي (أبو جريف) و(كرسيان) بريف إدلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة
وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات عسكرية ومصفحات تركية كانت بحوزة المجموعات المسلحة على محاور الاشتباك