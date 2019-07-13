الجيش السوري يدُكّ الإرهابيين بصواريخه في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي

استهدفت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت بسلاحي الصواريخ والمدفعية مواقع التنظيمات المسلحة في عدة بلدات بريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي
وقالت وكالة « سانا » أن وحدات من الجيش العربي السوري وسعت نطاق عملياتها على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية لتشمل تجمعاتهم في عدة قرى وبلدات في عمق ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع مواصلة استهدافاتها بالمدفعية لمواقعهم بريف حماة الشمالي
وأفادت الوكالة أن الضربات المكثفة تركزت على تحصينات لتنظيم « جبهة النصرة » الإرهابي والفصائل المتحالفة معه في قرى وبلدات كفروما وحاس وكفريا وخان شيخون ومعرة حرمة بريف إدلب
وعلى محور ريف حماة الشمالي، خاض الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع مجموعات من « النصرة » حاولت التسلل إلى نقطة المداجن من محور بلدة كفرهود، وانتهت الاشتباكات بمقتل وإصابة عدد من مقاتلي التنظيم الإرهابي وذلك بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع المسلحين في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي أيضا
وكان الجيش السوري قد ألحق خسائر كبيرة بمقاتلي تنظيم « جبهة النصرة » الإرهابي في معركة الحماميات في اليومين الماضيين، وتحدثت مصادر عن مقتل أكثر من 70 مسلحا من التنظيم، فيما وسع سلاح الجو أهدافه في محافظة إدلب
حيث نقل موقع « مراسلون » السوري عن مصادر عسكرية أن أكثر من 71 إرهابيا من « جبهة النصرة » قتلوا خلال معركة الحماميات في ريف حماة التي استعادها الجيش السوري يوم الخميس الفارط
تعرض دورية روسية للاستهداف بقنبلة في درعا
أعلن اللواء أليكسي باكين، رئيس المركز المصالحة الروسي، أن المسلحين في محافظة درعا السورية، فجروا قنبلة في طريق دورية للشرطة العسكرية الروسية
وقال باكين : تم تفجيرعبوة ناسفة بدائية الصنع، في 13 جويلية، في طريق دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا، على الطريق الواصل بين بصرى الشام وبلدة السهوة
ووفقا له، لم يصب أي من العسكريين الروس، كما أن المعدات العسكرية من آلايات لم تصب بأي أعطال، وقد تم تنفيذ الهجوم من قبل مسلحين من جماعات إرهابية تنشط في جنوب سوريا من أجل زيادة حدة الوضع في المنطقة
وقال رئيس مركز المصالحة أيضا إن قيادة القوات المسلحة الروسية في سوريا اتخذت تدابير إضافية لضمان أمن الجيش الروسي