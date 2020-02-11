الجيش السوري يحصد ستين (60) إرهابيا في ريف إدلب ويحرر عدة قرى وبلدات

قتل 60 إرهابيا من « تنظيم القاعدة » وأصيب آخرون في سلسلة من الغارات الجوية المركزة التي استهدفت تجمعاتهم، أثناء تحضيرهم لهجوم على أحد محاور القتال مع الجيش السوري في ريف إدلب، وفق ما أكد مصدر ميداني رفيع المستوى لوكالة « سبوتنيك » الروسية
وقال مصدر في الفرقة 25 للعمليات الخاصة للجيش السوري في ريف إدلب، إن معلومات وصلت إلى الجيش السوري ظهر اليوم حول استعداد مجموعات من فصيل « هيئة تحرير الشام » ومسلحين آخرين موالين لتركيا لتنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش السوري على المحور الغربي لمدينة معرة النعمان
وأفاد المصدر لمراسل « سبوتنيك » أنه تم القيام بتقاطع معلومات فوري عبر بيانات طائرات الاستطلاع الروسية التي رصدت حشودا للمسلحين على محور بلدة « دير سنبل » وبحوزتها عدة عربات وآليات عسكرية
وأشار المصدر إلى رصد نحو 80 إرهابيا تم تقسيمهم على 5 مجموعات متساوية تقريبا، وتم حشد كل منها على أحد الاتجاهات، ليتم التعامل بشكل سريع مع هذه الأهداف المعادية عبر سلسلة من الغارات الجوية للطيران الحربي السوري الروسي المشترك
وكشف المصدر عن مقتل نحو 60 إرهابيا وإصابة ما تبقى منهم، وتدمير 8 عربات وآليات، بينها مصفحات تركية تم تسليمها من قبل الجيش التركي للمجموعات الإرهابية
وأوضح المصدر أن المجموعات الإرهابية حاولت شن هجوم على محور غرب معرة النعمان تزامنا مع هجوم عنيف شنته مجموعات من « جبهة النصرة » و »أجناد القوقاز » باتجاه مواقع الجيش السوري على محور بلدة « النيرب » غرب مدينة : سراقب
تحرير عدة قرى وبلدات
حررت وحدات الجيش العربي السوري منطقة خان العسل وحي الراشدين 4 بعد عمليات مكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم والقضاء على آخر تجمعاتهم وبذلك تكون قد استكملت تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب-دمشق بالكامل
وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش نفذت عمليات مركزة ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في الأطراف الغربية لمدينة حلب أسفرت عن دحر الإرهابيين من حى الراشدين 4 ومنطقة خان العسل باتجاه الريف الغربي وإيقاع العديد من القتلى في صفوفهم
بالتوازي تواصل وحدات من الجيش تعزيز انتشارها في محيط الطريق الدولي حلب-دمشق في قرى وبلدات الزربة وايكاردا بعد تحريرها من الإرهاب
وفى ريف إدلب تصدت وحدات الجيش لهجوم كبير شنه إرهابيو “جبهة النصرة” بدعم وتحشيد من قوات الاحتلال التركي على محيط بلدة النيرب التي تقع غرب بلدة سراقب
وذكر مصدر عسكرى أنه في نحو الساعة 30ر11 من صباح اليوم أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب فى ريف إدلب الجنوبى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا وأدى ذلك إلى سقوط الطائرة واستشهاد طاقمها
من جهته أفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش دمرت عربة مفخخة دفعت بها التنظيمات الإرهابية باتجاه نقاط الجيش فى محور بلدة النيرب المحررة بغية إحداث خرق حيث تعاملت وحدات الجيش معها بالأسلحة المناسبة ودمرتها قبل وصولها إلى هدفها وكبدت المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد
وحررت وحدات الجيش خلال اليومين الماضيين بعد عمليات دقيقة ومكثفة عدة قرى وبلدات على طرفي الطريق الدولي شملت البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية ايكاردا إضافة إلى قرى كفر حلب وكمارى وقناطر بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها
المصدر : سانا و سبوتنيك