الجيش السوري يحرر مناطق جديدة في ريف إدلب الجنوبي

حررت وحدات من الجيش العربي السوري مناطق جديدة في ريف إدلب الجنوبي، وسيطرت على مجموعة من القرى والبلدات
وأفادت وكالة الأنباء السورية « سانا » بتحرير الجيش السوري مناطق وبلدات سفوهن وكفرموسى وفليفل وكوكبة بريف إدلب الجنوبي
وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش السوري : تلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كفرعويد، بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب
وذكر مراسل سانا أنه بعد أقل من 24 ساعة من تحرير بلدة كفرنبل الاستراتيجية واصلت وحدات الجيش عملياتها على تجمعات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي وحررت بلدة كفر عويد ذات الموقع الاستراتيجي بتلالها العديدة وتحكمها بطرق مهمة وقرى وبلدات شنشراح وترملا ودير سنبل ومعرة المخص والبريج وخربة الويبدة وحسانة والفطيرة وكورسعا والفقيع والملاجة وسفوهن وكفرموسى وفليفل وكوكبة في منطقة معرة النعمان
وبين المراسل أن وحدات الجيش بدأت فوراً بتمشيط المناطق المحررة وتثبيت نقاط حماية لها وتابعت في الوقت ذاته عملياتها على عدة محاور وتلاحق فلول الإرهابيين في المناطق المحاورة
وأفاد مراسل وكالة « سبوتنيك » الروسية في ريف إدلب، في وقت سابق من اليوم، بأن وحدات الاقتحام في الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي « الحزب التركستاني » و »جبهة النصرة » و »أنصار التوحيد » أفضت إلى طردهم من « الملاحة » و »الفطيرة » بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
ونوه المراسل أن المؤشرات الميدانية تتزايد حول نية الجيش السوري إطباق الحصار على العشرات من البلدات والقرى التي ينتشر فيها مسلحو التنظيمات الإرهابية جنوب جبل الزاوية، مشيرا إلى أن السيطرة على « الفطيرة » يجعل القوات المتقدمة على أبواب بلدة « سفوهن »، آخر بلدات ريف إدلب على خط سير العمليات غربا، ولا يفصلها سوى 5 كم عن الالتقاء مع القوات السورية المرابطة إلى الشرق من بلدتي « القاهرة » و »العنكاوي » بريف حماة الشمالي الغربي
وحررت وحدات من الجيش في غضون الأيام القليلة الماضية قرى وتلالا حاكمة ومنها ركايا سجنة ومعرة موقص وكفرسجنة والشيخ مصطفى ومعرزيتا وحاس ومعرة حرمة وكفرنبل وبعربو والدار الكبيرة وآثار شنشراح ودير سنبل وحزارين وذلك بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم ومحاور تحركهم وتدمير مقرات قياداتهم