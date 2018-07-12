الجيش السوري يحرر درعا بالكامل ويسيطر على الحدود مع الأردن

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قوات الجيش السوري تمكنت من تحرير محافظة درعا جنوب سوريا بالكامل تقريبا من قبضة المسلحين وفرضت سيطرتها على الحدود مع الأردن
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: تدخل عملية تحرير محافظتي درعا والقنيطرة من المسلحين والإرهابيين مرحلتها الختامية. وحتى هذه اللحظة تم تحرير محافظة درعا بالكامل تقريبا
وشددت زاخاروفا على أن : القوات السورية الحكومية بسطت سيطرتها على الحدود مع الأردن المجاور، وأمنت بالتالي فرصة لفتح حركة المرور على الطريق الدولية
ويشن الجيش السوري حملة عسكرية واسعة منذ 19 جوان لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها عشرات البلدات والقرى في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في منطقة خفض التصعيد الجنوبية قرب الحدود الأردنية، والتي أنشئت وفق اتفاقات بين روسيا والأردن والولايات المتحدة في جويلية 2017
وتجري المفاوضات بوساطة العسكريين الروس من مركز حميميم للمصالحة بين الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية
وأمس الأربعاء أفادت وكالة « سانا » الرسمية بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة الناشطة في درعا البلد والذي ينص على تسليم الفصائل المحلية سلاحها الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين في خوض هذه العملية مع خروج الرافضين للمصالحة من المنطقة
وفي إطار عملية المصالحة دخلت قوات الجيش السوري يوم 6 جويلية معبر نصيب الحدودي مع الأردن وفرضت سيطرتها عليه بالكامل عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة
ترحيب كبير من الأهالي
قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، اليوم الخميس، إن مدينة درعا أصبحت محررة بالكامل
وأضافت القناة السورية الرسمية أن وحدات من الجيش دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد
ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة طفس بريف درعا الغربي وسط ترحيب كبير من الأهالي بعد انضمام المدينة إلى المصالحة وتسليم المسلحين أسلحتهم
وأفادت وكالة « سانا » بأنه تم رفع العلم السوري فوق مبنى مجلس مدينة طفس شمال غرب مدينة درعا بنحو 13 كم بعد انضمامها إلى المصالحة وانتشار وحدات من الجيش فيها
وفي تصريح للصحفيين، أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس، أن درعا تسير في الطريق الصحيح نحو إنهاء الوجود الإرهابي فيها