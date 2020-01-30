الجيش السوري يحرر بلدة « معردبسة » الاستراتيجية متابعا تقدمه بريف إدلب الجنوبي الشرقي

سيطرت وحدات من الجيش السوري، يوم الأربعاء، على بلدة « معردبسة » الاستراتيجية، على الطريق الدولي (حلب دمشق)، بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وقال مراسل وكالة « سبوتنيك » الروسية في ريف إدلب، أن الجيش السوري واصل عمليته العسكرية بريف إدلب الجنوبي، وتمكنت من السيطرة على بلدة « معردبسة » الاستراتجية (جنوب مدينة سراقب بنحو 8 كم)، والتي تشكل عقدة تقاطع طرق إمداد إرهابيي « جبهة النصرة » و »أجناد القوقاز » وحلفائهما
وأشار المراسل إلى، أن « معردبسة » تقع على مفترق طرق تصل إلى سراقب شمالا، ومعرة النعمان جنوبا، وأريحا غربا، كما تمتد إلى أقصى الريف الشرقي لمحافظة إدلب وصولا إلى تل طوقان ومنطقة أبوالضهور التي تعد معقل « إمارة القوقاز » في سوريا
وأكد المراسل أن العمليات العسكرية للجيش السوري استمرت ليل الأربعاء، وأسفرت عن سيطرته « معردبسة » شمال بلدة خان السبل، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة
وأكد المراسل، أن وحدات الجيش السوري باتت تفصلها حوالي 8 كم عن مدينة سراقب من الجهة الجنوبية وذلك بعد السيطرة على بلدة معردبسة
الجيش السوري يحرر 27 منطقة سكنية في إدلب من قبضة الإرهابيين
أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، اليوم الأربعاء، أن 27 منطقة سكنية في المناطق المحررة من منطقة خفض التصعيد بإدلب، أصبحت تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية
وقال رئيس المركز خلال مؤتمر صحفي إنه « حتى الآن، ضمت القوات الحكومية 27 منطقة سكنية لسيطرتها، بالمناطق المحررة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مشيراً إلى أنه : يتم بذل أقصى الجهود لإعادة الحياة الطبيعية لسكانها في أقرب وقت ممكن
وأوضح أن هناك من 30 إلى 50 ألف من السكان الذين فروا سابقاً جراء طغيان الإرهابيين، مستعدون للعودة إلى الأراضي التي أعادت السيطرة عليها الحكومة السورية
وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان
بدوره، أفاد مراسل قناة الميادين بأن الجيش السوري حرّر ساتر القراصي وتلال القراصي جنوب غرب حلب
وأكد مراسل وكالة « سانا » أن الجيش السوري وحلفاؤه قاموا بتطهير قرية خان طومان بريف حلب. كما أشار إلى أن الجيش السوري سيطر على البلدة بعد معارك مع « جبهة النصرة
وكان الجيش السوري سيطر في وقتٍ سابق، على حي الراشيدن وطوّق النقطة العسكرية قرب خان طومان بريف حلب قبل دخوله البلدة