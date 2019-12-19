الجيش السوري يبدأ تقدما بريا نحو معاقل « جبهة النصرة » و »أجناد القوقاز » جنوب إدلب

بدأت وحدات الجيش العربي السوري المقاتلة بالتقدم على محور ريف إدلب الجنوبي بعد تمهيد ناري بري وجوي دمر العديد من مواقع الإرهابيين المسلحين التابعين لـ »أجناد القوقاز » و: جبهة النصرة
قال مراسل وكالة « سبوتنيك » الروسية في إدلب إن وحدات من الجيش السوري بدأت مساء الخميس بالتقدم باتجاه خطوط دفاع تنظيمي « أجناد القوقاز » و »جبهة النصرة » الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي، بإسناد من الطيران الحربي السوري والروسي وذلك بعد ثلاثة أيام من التمهيد الناري الذي استهدف تحصينات المسلحين وخطوط إمدادهم
ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن عملية التمهيد الناري خلال الأيام الماضية حققت أهدافها عبر ضرب مركز ثقل وخطوط إمداد المجموعات المسلحة الخلفية على محاور ريف إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية، حيث بدأت وحدات من الجيش السوري بعد عصر اليوم عملية التقدم بريا باتجاه أحد المحاور بريف إدلب الجنوبي وذلك اختبارا لخطوط الدفاع الأولى للمجموعات المسلحة
وأكد المصدر أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا على محور ريف إدلب الجنوبي بين وحدات من الجيش السوري مع المجموعات المسلحة وتحديدا مع تنظيمي « هيئة تحرير الشام » و: أجناد القوقاز
وكان قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أعلن أمس يوم أمس أن قرابة 100 مسلح على متن الدبابات والمدرعات هاجموا مواقع الجيش السوري في منطقة الزيتون في إدلب، وتم صد جميع الهجمات
وقال بورينكوف: خلال الـ24 ساعة حاول مسلحو تنظيم « هيئة تحرير الشام » و »حراس الدين » وفصائل « الجيش السوري الحر » عدة مرات شن هجمات ضد القوات الحكومية السورية »، وأضاف « تمكنت القوات السورية من صد جميع الهجمات، ودمرت دبابة واحدة وحاملة جند مدرعة للإرهابيين
وتابع قائلا : « حوالي 200 مسلح هاجموا مواقع القوات السورية في منطقة أم الخلاخيل والزرزور في محافظة إدلب، وأصيب 12 جنديا سوريا بجروح »، موضحا: بعد قصف مكثف لمواقع القوات الحكومية من أنظمة صاروخية والمدفعية، هاجم ما يصل إلى 200 مسلح، مدعوم بعشرات المركبات المحملة بأسلحة من عيار كبير، مواقع الجيش العربي السوري في منطقتي أم الخلاخيل والزرزور
الجيش يتصدى لهجوم تنظيم « داعش » على حقل نفطي سوري شمال التنف
تصدت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم « داعش » الإرهابي على محور وادي الضبيات بمحيط حقل الهيل النفطي في ريف حمص الشرقي
وقال مراسل « سبوتنيك » في حمص إن وحدات من الجيش تصدت لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي على محور وادي الضبيات بميحط حقل الهيل النفطي، والتي تبعد نحو 26 كم عن شمال منطقة الـ 55 كم التي يحتلها الجيش الأمريكي متخذا منها منطقة آمنة يأوى فيها آلاف الإرهابيين من تنظيم « داعش » وتنظيمات (معارضة) أخرى تابعة له
ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله، إن وحدات من الجيش السوري رصدت تحركات معادية لمسلحي داعش في منطقة وادي الضبيات بالقرب من حقل الهيل النفطي حيث استهدفت وحدات الجيش مسلحي تنظيم « داعش » بعدة وسائط نارية لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة مع استقدام التنظيم تعزيزات عسكرية كبيرة عبر محور منطقة التنف، مضيفا أن الطيران الحربي ساند وحدات الجيش من خلال تدمير خطوط إمداد داعش الخلفية
وأكد المصدر أن وحدات الجيش السوري أحبطت الهجوم وألحقت خسائر بشرية كبيرة في صفوف تنظيم « داعش » الذي انسحب من تبقى من مجموعاته الإرهابية باتجاه منطقة الـ 55 على محور منطقة التنف.
ويتخذ تنظيم « داعش » الإرهابي من منطقة « الحماية الأمريكية » في الـ 55 كم المحيطة بمنطقة « التنف »، منطلقا لهجماته على المصالح الوطنية السورية وقوات الجيش السوري