الجهاز السري لحركة النهضة : إرهاب تحت الطلب

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بحث تحقيقي أو إتخاذ قرار في الحفظ
في ملف الجهاز السري لحركة النهضة
هل كانت وزارة الداخلية وتحديدا أعوانها ومسؤوليها التابعين للجهاز السري لحركة النهضة على علم بعملية باردو قبل وقوعها بعشرة أيام كاملة ؟
هل إختار هؤلاء تسهيل العملية الإرهابية بمتحف باردو في مساعدة موجبة للمساءلة ؟
هل كان من الممكن تفادي وقوع تلك العملية الإرهابية , ومن ثمة منع وقوع العملية الإرهابية بنزل الإمبريال بسوسة لو لم تختر بعض الأطراف المرتبطة بالجهاز السري مساعدة الإرهابيين بالتستر على الوثائق الكاشفة لعملية باردو قبل وقوعها ؟
إقرؤو جيدا
إرهاب تحت الطلب
هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي
عشرة أيام قبل العملية الإرهابية بمتحف باردو كان الأمن على علم لكنه لم يفعل ما يوقف سقوط عديد الضحايا الأجانب والتونسيين