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الجزائر تدعو لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

الجزائر تدعو لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

سياسة, عربي | 14/02/2020 |

أعلن وزير الخارجية ​الجزائر​ي، صبري بوقادوم، اليوم الجمعة أنه طلب من ​جامعة الدول العربية​ إنهاء تجميد عضوية ​سوريا​، وإعادة تمثيلها مجددا في اجتماعاتها ونشاطاتها

وذكرت « الإذاعة الجزائرية » نقلا عن وزير الخارجية الجزائري أن « غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب »، داعياً الدول العربية إلى : الدفع نحو إعادة عضوية سوريا، والعمل على عودة دمشق لجامعة الدول العربية

واعتبر الوزير بوقادوم في تصريحات ​صحفية​ خلال لقائه نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، أن « : ياب سوريا فيه ضرر كبير للجامعة والعرب، وأن موقف الجزائر واضح وحاسم لجهة وجوب عودة سوريا للجامعة

هذا وفشلت تونس في إقناع العرب بعودة سوريا إلى ​الجامعة العربية​، خلال العام الماضي، وذلك أثناء استضافتها ​القمة العربية​ في 2019