الجزائر: المجلس الدستوري ينفي انعقاده للبت في أهلية بوتفليقة

في الوقت الذي يترقب فيه الجزائريون قرار المجلس الدستوري الجزائري للبت في مصير الرئيس عبد العزيز، أكدت الإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان بوتفليقة لائقا لمنصبه
وقالت الإذاعة الرسمية الجزائرية صباح اليوم الخميس، إن المجلس لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 من الدستور، حول الحالة الصحية لبوتفليقة
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، طالب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بإعلان منصب رئيس الجمهورية شاغرا، عقب احتجاجات استمرت أسابيع مطالبة بتنحي بوتفليقة
وأكد صالح على أن الجيش يعرف في الوقت المناسب، كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى