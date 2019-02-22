الجزائر : التغيير حتمي و عاجل أو هي الفتنة على البلاد و العباد

لم يعلم العامة بخبر موت المهدي بن تومرت إلا بعد ثلاث سنوات، فقد تستر عبد المؤمن بن علي على موت الخليفة حتى يستقر له الحكم وحده دون سواه
حالنا اليوم لا يختلف عن ذلك أبدا، و قد انتظرنا أكثر من خمس سنوات، و الجميع يتستر على موت قائم، و جنازة حية نشاهدها بين الفينة و الأخرى على شاشات التليفزيونات
إن الجزائر و منذ خمس سنوات في جنازة دون الإعلان الفصيح عن الميت، و منذ خمس سنوات على الأقل و البلد يسيره ورثاء آخرون لم يريدوا الإفصاح عن أنفسهم، و لم يريدوا دفن ميتهم احتراما له، التاريخ يعيد ذات المأساة و الكوميديا السوداء نفسها
نعم الذهاب إلى التغيير حتمية تاريخية و مستعجلة، بل لقد تأخر هذا التغيير بعشرية كاملة، و عشر سنوات كثيرة في عمر الأجيال التكنولوجية الجديدة
لقد تعب هذا الشعب من كثرة ما شاهد من انهيار الدولة، ومن تفكك يأكل مفاصلها يوما بعد يوم، سياسة النظام تصالحت مع الفساد، و الجيل الجديد تصالح مع الانتحار إذ أغلقت في وجهه أبواب التغيير، انتحار من خلال الهجرة، انتحار يتجلى في معاداة الحياة، انتحار في الدين المتدروش
لقد ساعد النظام و هو في أيامه الأخيرة، يلفظ أنفاسه الأخيرة، على سيادة الدروشة و السحر و الخرافة و الجريمة و تقوية الدين السياسي، كل ذلك من خلال إعلام متواطئ خطير على الصحة العقلية للمواطن
الرئيس ليس نبيا، و ليس خالدا حتى و إن تم التستر على موته لمدة عهدة كاملة، مهما كان شكل الموت هذا، و من حق الرئيس أن يموت براحة، و من حق الأجيال الجديدة أن تقود و أن تقول كلمتها في تسيير شأن بلدها
نحن أمام جيل الذكاء الصناعي و العلاقات المعقدة و الرؤى الفلسفية الجديدة و تصورات الحياة بمفهوم مختلف، فليترك المجال لعبقريتهم التي لا تختلف عن عبقريات الكثيرين من قادة العالم الشباب اليوم في أوروبا و أمريكا
إن التعنت في فرض شبح رجل على كرسي الرئاسة، هو قمة الاحتقار و الإهانة للثورة و للشهداء، و لقوى الشعب الحي، و لرمزية الرئيس، و إنه الاستخفاف بالسياسة و التنكر لفلسفة التناوب على السلطة، و استهتار بذكاء جيلين من أبناء الاستقلال اللذين لطالما حلما بجزائر كبيرة معاصرة بنظام راق في الحياة العامة و الخاصة، في السياسة و الاجتماع و الاقتصاد و الثقافة
لقد انتهى عصر « الشرعية الثورية » و أصبح الشهداء و المجاهدون من ماضينا الثوري الجميل و المنير، لكنه زمن انتهى
لقد دخلنا « عصر شرعية الذكاء » و شرعية « القدرة على حسن تدبير الشأن العام »كبديل عن شرعية « الثورة » المحترمة التي عليها أ تدخل متحف الذاكرة، فلكل زمن رجاله و لكل عصر عبقريته، و هو ما يطالب به الجيل الجديد الذي لم يعرف سوى الخطب العنترية أو التخويفية الغريبة عن الواقع
إن قدر الشعب الجزائري ليس أن يعيش تحت الخوف أو التخويف أو الترهيب أو الإرهاب
إن قدر الشعب الجزائري ليس أن يكون رهين قوة سياسية دينية سلفية تريد أن تصادر حلم التغيير من خلال الاستثمار في الغضب
ليس قدر الشعب الجزائري أن يعيش في ظل نظام دخل نظام في مرحلة غريبة و غرائبية، خلق فيها طبقة عريضة من « المخزن » الجدد، الذين يدورون في فلك الحاكم الغائب، طبقة « الطاعة » السياسية القروسطية
إن التغيير حتمي و عاجل، و لكن التغيير الديمقراطي لا يجيء من المساجد، لأن ذلك يعيدنا إلى خطاب و سلوك سنوات الدم و الانتقام، فعلينا تحييد و تجنيب أماكن العبادة عن الصراعات السياسية و إبقائها لعبادة الله لا لعبادة الأشخاص و تكريسهم كما يقوم بذلك النظام و يحلم بذلك تيار الدين السياسي
التغيير لا يكون بالعودة إلى قادة فتنة التسعينيات و رموزها الذي يريد النظام في ساعاته الأخيرة أن يحييهم و هم رميم، و هو في ذلك يريد أن يدفع بالخوف إلى معسكر المواطنين الحالمين بالتغيير التاريخي الهادئ، و هو بهذا التصرف يقول للجميع: إما أنا أو الطوفان، إما أنا أو الشيطان
التغيير مطلب ملح، شعبي و عاجل حفاظا على
على السلم، لأن السلم لم يعد ممكنا في ظل استمرار السلطة القائمة، فالفتنة قائمة في وجودها
على وحدة البلاد، إن وحدة البلاد مهددة و لا يمكن أن يحميها نظام لا يفكر سوى في بقائه و لو على خراب
على الديمقراطية، إن الديمقراطية صنعها الربيع الأمازيغي و ثمّنها شباب أكتوبر 1988 و هي ليست سياسة فرض الأمر الواقع، و لا يمكن في الوقت نفسه أن تحميها خُطب الكراهية و رفض الآخر
على الحداثة، لقد فقد الجزائري كل أمل في أن يرى بلده حداثيا و عصريا في ظل نظام، قائم على المخزن و الانكشارية الاقتصادية و الفساد و رسكلة الفساد، لذا لا بد من التغيير قبل فوات الأوان
لكل ذلك فالتغيير مطلب شعبي و عاجل، و على النظام أن يفهم بأن البلد وصل إلى الهاوية الاقتصادية و الأخلاقية و السياسية و المؤسساتية، فعليه أن يؤمن بأن ساعة نهايته قد دقت، و أن عليه أن يمرر المسئولية التاريخية لغيره و بهدوء كي لا يتحول رحيله إلى فوضى و فتنة تريدها بعض الخلايا النائمة في الداخل و الخارج لحزب قاد البلد إلى الدم و الاقتتال و الكراهيات
أمين الزاوي كاتب و أكاديمي