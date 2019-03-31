الجزائر: اعتقال رجل الأعمال البارز علي حداد

أوقفت مصالح الشرطة، رجل الأعمال علي حداد، بمركز أم الطبول الحدودي وهو بصدد مغادرة البلاد
قالت وكالة رويترز، الأحد، إن سلطات الأمن الجزائرية اعتقلت رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسبما ما نقلت عن أحد شركاء حداد
وقال الشريك في تصريحات لوكالة « رويترز » إنه جرى اعتقال حداد عند الحدود التونسية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل
ويتواجد حاليا رجل الأعمال ورئيس منتدي الرؤساء المستقيل مؤخرا رهن التحقيق وقد يحول إلى العاصمة لمواصلة التحقيق معه
وخلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما، تخلى عنه الكثير من الحلفاء المقربين لكن لم ترد تقارير عن اعتقال أي من داعميه البارزين قبل حداد
وبثت العديد من قنوات التلفزيون الجزائرية نبأ اعتقال حداد الذي دائما ما حظي بتغطية إعلامية واسعة وساهم في تمويل حملات بوتفليقة الانتخابية عبر السنوات