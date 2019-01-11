الجامعة العربية تؤكد أن القمة الاقتصادية ستعقد في زمانها وفي بيرت

أعلن رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، أن القمة الاقتصادية في العاصمة اللبنانية بيروت ستعقد في موعدها، حيث أكدت 8 دول عربية الحضور
ووصل الى بيروت بعد ظهر اليوم الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي آتيا من القاهرة على رأس وفد ضم مدير ادارة المراسم في الجامعة الوزير المفوض عبد الحميد حمزة ومدير ادارة المؤتمرات وشؤون المقر الوزير المفوض احمد مصطفى لمتابعة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي من المقرر ان تستضيفها بيروت في 19 و20 جانفي الجاري
اما بالنسبة الى التجاذبات في لبنان في شأن انعقادها، فقال: التجاذبات سياسية داخلية ولا تخص الجامعة العربية، فالجامعة معنية بانعقاد القمة ونحن هنا
المصدر : روسيا اليوم