الجامعة العامة للإعلام ونقابة الصحفيين تحذران من الحملة الإلكترونية الإخوانية القذرة ضد الصحفي خليفة شوشان

فوجئت الجامعة العامة للإعلام بالهجمة الاليكترونية ضد الصحفي خليفة شوشان إثر تقديمه لبعض الملاحظات حول عمل الحكومة وخاصة وزارة الصحة في علاقة بملف الكورونا حيث تدخل وزير الصحة منتقدا ملاحظات الأخ خليفة شوشان وانطلقت إثره حملة ضده وصلت إلى حدود غير أخلاقية تكشف وجود أطراف لا تؤمن بالحق في الاختلاف والحق في النقد وتحترف التشويه
إن حرية التعبير والإعلام مكاسب لا يمكن التراجع عنها مهما كانت الظروف و
المسببات وإن التطاول على الإعلاميبن يعتبر تواصلا مع جهات عودتنا على التهجم على كل من يخالفها الرأي
وإننا وإذ نجدد تضامننا ومساندتنا للأخ خليفة شوشان فإننا نحذر من تواصل مثل هذه الممارسات ونؤكد ضرورة تتبع كل الأطراف التي تستعمل الفضاء الافتراضي للسب و هتك الأعراض
الكاتب العام
محمد السعيدي
بيان
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حملة سب وشتم تطال الصحفي خليفة شوشان بسبب نقده لوزير الصحة
انطلقت مساء أمس الخميس 9 أفريل 2020 حملة سب وشتم ضد الصحفي والمعلق بالإذاعة التونسية ‘الوطنية’ خليفة شوشان على خلفية تدخله في برنامج « البلاد اليوم » وإشارته لعدم التزام مسؤولي الدولة بقواعد السلامة خلال تنقلاتهم، ونقد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة الوضع
حيث شارك نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك رد وزير الصحة على خلفية شوشان مئات المرات مرفقة بعبارات سب وشم ومساس بكرامته الإنسانية
وكان خليفة شوشان في إطار تعليقه ضمن برنامج « البلاد اليوم » قد أكد أنه من الضروري أن يعطي مسؤولي الدولة المثال في احترام إجراءات السلامة من قبيل احترام مسافة الأمان وغيرها، معتبرا أنه عليهم التقليل من البكاء لأن الفيروس لا يعترف بدموع الوزاء
وقد اعتبر شوشان أن : الحكومة وقعت في الأخطاء في علاقة بالصلابة في تطبيق القانون وتقديم اجراء الحجر الصحي والتعامل مع التونسيين القادمين من الخارج وقامت بأخطاء كبرى في اجراءات توزيع المنح والاعانات وان شاء الله لا يساهم ذلك بشكل كبير في تفشي الفيروس في تونس
وأثار تصريح الصحفي حفيظة وزير الصحة عبد اللطيف المكي ما دفعه لطلب الرد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، حيث انتقد تدخل شوشان معتبرا أنه ليس من اختصاص الصحفيين تقييم الإجراءات المعتمدة، مستهدفا خليفة شوشان بالنقد في شخصه كصحفي
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لا تخفي قلقها من خطاب وزير الصحة عبد اللطيف المكي ورفضه المتواصل للنقد من قبل وسائل الإعلام بتعلة دخول البلاد في حرب ضد فيروس الكورونا
وتذكر النقابة الوزير بالدور الأساسي الذي يعلبه الصحفيون في مسار التوعية وإصلاح الخطة الوطنية لمكافحة فيروس عبر نقد النقائص التي تخللت بعض الإجراءات التي تم اتخاذها
وتدعو النقابة وزير الصحة إلى عدم الانخراط في خلاف مجاني مع الصحفيين واحترام حق الصحفي في التعبير وفي النقد والقيام بدوره المجتمعي الأساسي في النهوض بواقع المجتمع
وتدين النقابة حملات السب والشتم التي تعرض لها الزميل خليفة شوشان وتدعم حقه في تتبع المسؤولين عنها
تونس في10 أفريل 2020
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
بيان