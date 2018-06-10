التطوّر في قضيّة طارق رمضان يحيلنا إلى « التطوّر المشرفّ جدّاااا » لراشد الغنّوشي

صباح النور
طارق رمضان… وما أندراك
في أول حلقة نفى ـ وهو يصرخ من اعماق تقواه ـ أنا بريء من تهم الاغتصاب … يكذبوا … هالنساء الّي تبلاّو عليا ما نعرفهمش
وفي ثاني حلقة اعترف إلّي عمل علاقات خارج فرش الحلال إنّما برضاء المغتصبة
وفي ثالث حلقة قال آش نعمل لعمري كي النساء هي الي تجري ورايا… نقول لا لنعمة ربّي
وفي رابع حلقة يمكن يقول إلّي النساء كتّفوه في بيوت الوتلة واغتصبوه
التطوّر في قضيّة طارق رمضان يحيلنا إلى « التطوّر المشرفّ جدّاااااااا » لراشد الغنّوشي إلّي مالشّيخ ولّى دكتور ثم أستاذ مع تغيير راديكالي في طاقم الاسنان والهندام والكساوي المشفوعة بالكرافاتات في جميع الالوان والخطاب التقدّمي الثوري وخاصة خوفو على استقرار البلاد وتضحياتو من أجل الامن والامان… وموش غريب في حلقة قادمة يولّي فراررر
المهم أحنا ماناش كي نساء طارق رمضان… وبرّة البلاد والحلمة والامل وقع اغتصابهم وبالتداول… احنا لانا متاع شوه لانا متاع فضايح لانا متاع قضايا ومحاكم ووجيعة راس… أش كان عليه… توه نكبروا… وما ننساوش
ليلى طوبال