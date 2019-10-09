البيت الأبيض « لن يتعاون » مع تحقيق الديمقراطيين الذي يهدف لمحاكمة الرئيس ترامب تمهيدا لعَزْله

رفض البيت الأبيض رسميا التعاون مع التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون بهدف بدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله
وفي رسالة وجهت لزعماء الحزب الديمقراطي، رفض البيت الأبيض التحقيق ووصفه بأنه « بلا أساس » و: غير صحيح دستوريا
وتقوم ثلاث لجان يتزعمها الحزب الديمقراطي بالتحقيق الذي يرفضه ترامب
ويهدف التحقيق للتوصل إلى إذا ما كان ترامب أوقف المعونات إلى أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في مزاعم بشأن فساد جو بايدن، الذي يأتي في صدارة مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020
وجاءت رسالة البيت الأبيض بعد ساعات من منع إدارة ترامب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من المثول أمام التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب
ما فحوى رسالة البيت الأبيض؟
وجه بات سيبولوني، مستشار البيت الأبيض، الرسالة المكونة من ثماني صفحات إلى نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب، وإلى ثلاثة من زعماء اللجان الديمقراطيين
واتهم زعماء الديمقراطيين بإجراء تحقيق « ينتهك العدالة الرئيسية والعملية الواجبة التي يمليها الدستور »، خاصة عدم إجراء تصويت لبدء التحقيق
وتتهم الرسالة الحزب الديمقراطي بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2016، وهاجم التحقيق ووصفه بأنه : غير صحيح دستوريا
وجاء في نص الرسالة : لتحقيق واجباته للشعب الأمريكي…يجب على الرئيس الأمريكي وإدارته ألا يشاركا في تحقيقكم غير الدستوري
ما هي أسباب التحقيق بهدف العزل؟
يسعى التحقيق بزعامة الحزب الديمقراطي إلى ما إذا كان ترامب قد حجب معونات تصل إلى 400 مليون دولار إلى أوكرانيا للضغط على رئيسها فلوديمير زيلينسكي لإجراء تحقيق بشأن بايدن
وكان هانتر، إبن بايدن، عضوا في مجلس إدارة شركة أوكرانية للطاقة
ويعتقد ترامب ومؤيدوه أن بايدن استخدم منصبه كنائب للرئيس لإجبار أوكرانيا على وقف التحقيق فيما يتعلق بالشركة والذي كان من الممكن أن يدان فيه ابنه
وتم تكذيب هذه المزاعم بصورة كبيرة
وفي محادثة هاتفية يوم 25 جويلية طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن بايدن
ولكن مسؤول استخباراتي أمريكي أعرب في شكوى رسمية عن قلقه إزاء الاتصال. وبعيد ذلك أعلنت بيلوسي التحقيق الرسمي بهدف عزل الرئيس