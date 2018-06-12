البنك الأوروبي للإعمار والتنمية يعدّ استراتيجية خماسية للتعاون بينه و بين تونس

كان إعداد استراتيجية خماسية بين تونس والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية للفترة 2018 – 2023 موضوع جلسة عمل، جمعت صباح اليوم الاثنين 11 جوان 2018، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، ببعثة البنك إلى تونس والتي تقودها السيدة جانيت هكمان المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط
وتناول اللقاء بالبحث، أهم المحاور والأهداف المتعلقة بالتعاون المالي والتقني بين تونس والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية للفترة 2018 – 2023، وذلك في إطار مناقشة إعداد استراتيجية خماسية تقوم بالأساس على تأطير التعاون بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والقطاعات المشغلة لاسيما الفلاحة والصناعة وكذلك القطاع البنكي وقطاعات أخرى
وتهدف هذه الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها لتونس منذ انضمامها سنة 2012 إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إلى دعم القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها ماليا لتكون أكثر تنافسية
وأعرب السيد زياد العذاري، بالمناسبة عن ارتياحه للتعاون القائم وما يشهده من تطور مضطرد خلال السنوات الأخيرة في عديد المجالات الحيوية وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعداد استراتيجية خماسية بين الجانبين سيساهم بشكل فعال في تطوير التعاون بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد وخاصة على القطاعات المشغلة
من جهتها، أكدت السيدة جانيت هكمان رئيسة البعثة، استعداد مؤسستها لمرافقة تونس في محطاتها القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص والقطاعات الواعدة
المصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي