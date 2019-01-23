البنك الأفريقي للتنمية سيشمل تونس ببرنامج مساعدة على خلق مواطن شغل للشباب

أكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية إكينومى أديسينا في تصريح اعلامي بعد جلسة حوارية حول » تشكيل أجندة أفريقيا في السياق العالمي » بحضور رؤساء دول ومنظمات افريقية وشخصيات اقتصادية وسياسية ان تونس هي بمثابة البيت بالنسبة للبنك الافريقي فقد استقبلت العاصمة التونسية مقر البنك الافريقي لسنوات طويلة قبل أن تعود إلى بلاد العاج
وأضاف رئيس البنك الافريقي أن تونس لديها دور مهم جدا بالنسبة للبنك الافريقي للتنمية وقد ركزنا في تعاوننا مع تونس على عدة محاور أهمها تطوير البنية التحتية والاستثمارات الاجتماعية ودخول الاسواق المالية إضافة لخلق مواطن شغل جديدة للشباب
وخلص رئيس البنك الى التأكيد على انه لديهم برنامج ضخم لمساعدة الدول الافريقية على خلق قرابة 25 ألف موطن شغل للشباب خلال العشر سنوات القادمة وستكون تونس على رأس هذه البلدان التي سيشملها هذا البرنامج
رئاسة الحكومة