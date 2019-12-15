البرلمان المصري يعتبر مجلس النواب في طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي

أكد البرلمان المصري أنه يعتبر مجلس النواب الليبي برئاسة، عقيلة صالح، والمتمركز في مدينة طبرق، « جسما شرعيا وحيدا » يمثل شعب ليبيا
و استقبل رئيس مجلس النواب المصري السيد علي عبدالعال، فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح، في القاهرة
وأجرى رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، يوم السبت، لقاء مع فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، حيث أشار، حسب بيان صادر عن القاهرة، إلى : تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب
وشدد عبد العال على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة الليبية : في حربها على الإرهاب
هذا و جاء اللقاء ضمن سلسة لقاءات عقدها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، ضمن مشاركته في منتدى الشباب العالمي المقام بشرم الشيخ
و أكد فخامة الرئيس عقيلة صالح خلال الاجتماع إن مجلس النواب الليبي يعمل حثيثا لسحب الإعتراف بحكومة الوفاق غير الشرعية، مثمنا دور البرلمان المصري في تنديده للإتفاقية المزعومة بين السراج وأردوغان
وبدوره، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبد الحميد صافي في تصريحات صحفية، إن لقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح مع نظيره المصري كان إيجابيا، ونوقشت فيه عديد النقاط الهامة الخاصة بأخر التطورات المهمة
وتابع إن فخامة المستشار أكد على أن القوات المسلحة العربية الليبية تقوم بدورها الكبير في معركة طرابلس لتخليصها من الإرهابيين
وأوضح الصافي إن المستشار عقيلة صالح سلم رسالة رسمية لنظيره المصري يوضح فيها عدة نقاط قانونية، لبطلان إتفاقية تركيا والسراج، ويطالب فيها البرلمان المصري بسحب الاعتراف بحكومة السراج
ويزور صالح مصر قادما من اليونان في إطار جولة تهدف إلى حشد دعم دولي لمجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة التابعة له بزعامة عبد الله الثني، والتي يدعمها « الجيش الوطني الليبي » بقيادة المشير، خليفة حفتر، لمواجهة التعاون المتزايد بين حكومة الوفاق الوطني المنافسة والمتمركزة في طرابلس من جهة وتركيا من جهة أخرى، خاصة في ظل إبرامهما يوم 27 نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية عارضتها بشدة سلطات شرق ليبيا والقاهرة وأثينا ونيقوسيا
وكالة الأنباء الليبية