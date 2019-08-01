الباجي يفوز بالشهادة في الجنّة

كان الباجي قد استعاد عافيته و ألَـقه و نفض عنه غبار السّفر من الدّار الفانية إلى السّماوات العلى و كان في قاعة الانتظار العموميّة مقبلا على ما لا عين رأت من خيرات الجنّة فلا يكاد يشتهي العنقود من كرم الفردوس حتّى تكون الحورية الحوراء من حور الجنّة تزقّه حبّة فحبّة و تعصر له من الخمر الحلال ما يسكر و لا يسكر و يمتدّ التذاذه بالخيرات لولا أن هتف هاتف بمرسوم إلاهيّ جديد يعلن توسيم الباجي بوسام الشّهادة وهو وسام يخوّل له الارتفاع من درجة الرعاع الدّنيا إلى درجة عظماء البشريّة و يسمح له بالانتقال من القاعة العامّة إلى قاعة الشّهداء أي أصحاب الشّهادة. و يذكّر المرسوم أنّ الباجي قد استحقّ الشهادة الإلاهيّة بعد أن صدرت فيه شهادة دنيويّة شهد فيها العالم السفلي للباجي بحنكته و شهد له بنو وطنه بوطنيّته سواء منهم أنصاره و خصومه من أهل اليسار و لكن خاصّة من أهل اليمين، أهل اليمن و التّقى، الذّين رشّحوه للشهادة رغم ما كان بينه و بينهم من الشحناء و البغضاء و التعكيل و التّعطيل الذي لا يشهد عليه إلاّ عالم الغيب و الشّهادة. و شهد الشاهد من أهله و غير أهله بأن الباجي أهل للشّهادة. و لمّا جاءت الشّهادة من المستحفظين لكتاب الله كُتبتْ الشّهادةُ للباجي و انضمّ إلى « الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين » و حمد الباجي ربّه على هذه الشهادة التّي تفوق طبعا الشهادة الابتدائيّة في الدّنيا في وقت العكري و ما لبث أن طار به طائر إلى قاعة الشّهادة و الشّهداء الجامعة لعباقرة الدّنيا و مضطهديها. و ما أن استقرّ به المقام بين أصحاب الشّهادة حتّى تبيّن له أنّ قصره مجاور لقصر شكري بلعيد فهشّت نفسه للسلام عليه و الحديث إليه في استحقاقات الشّهادة و لكنّه تذكّر الأوامر العليّة في منع الخوض في المسائل الدّنيويّة فكفى بشكري بلعيد شهيدا و كفى بالباجي شهيدا و كفى بالله شهيدا
الدكتور الهادي جطلاوي