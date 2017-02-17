استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح يوم الجمعة 17 فيفري 2017 بقصر قرطاج، وفدا من اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم في العالم برئاسة جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا السابق وعضو هذه اللجنة، بحضور وزير التربية ناجي جلّول
وقدّم جاكايا كيكويتي بهذه المناسبة بسطة عن نشاط اللجنة التي أنشئت سنة 2015 بغرض البحث عن مصادر تمويل من الدول والمنظمات والقطاع الخاص لتمكين البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط من تعزيز جودة التعليم لدى الشباب وتوفير تكوين يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل
وسلمّ جاكايا كيكويتي لرئيس الجمهورية تقريرا أعدته اللجنة يتضمن توصيات لتونس تهدف إلى تحسين آداء التعليم وتوفير التمويل اللازم له وتطوير أساليب جديدة كفيلة بتحقيق نقلة نوعية تمكن تونس من الالتحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال
وعبّر عن ثقته بأنّ تونس ستتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بالنظر إلى تجربتها التربوية العريقة والإصلاحات الجاري القيام بها للمنظومة التربوية، مضيفا أنّ اللجنة الدولية اختارت تونس ضمن مجموعة من البلدان ذات الريادة في الإصلاح التربوي
من جانبه، رحّب رئيس الجمهورية بهذه المبادرة ونوّه باختيار تونس ضمن الدول الرائدة في مجال التعليم التي ستحظى بدعم اللجنة وأكّد ما توليه تونس من اهتمام بالغ بالتعليم منذ الاستقلال وسعيها المتواصل إلى تحسين جودة التعليم وإصلاح المنظومة التربوية لمواكبة التطورات إدراكا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وخاصة الشباب باعتباره محور كل عملية تنمية شاملة
الباجي يسقبل وفدا من اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم في العالم
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح يوم الجمعة 17 فيفري 2017 بقصر قرطاج، وفدا من اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم في العالم برئاسة جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا السابق وعضو هذه اللجنة، بحضور وزير التربية ناجي جلّول