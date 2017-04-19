الباجي يستقبل وزير الخارجية الفنلندي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 19 أفريل 2017 بقصر قرطاج، تيمو سويني وزير الخارجية الفنلندي الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 20 أفريل الجاري
وعبّر الوزير الفنلندي عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية وأكّد أنّ زيارته تندرج في إطار تجديد دعم فنلندا للمسار الديمقراطي في تونس وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين، مبديا ارتياحه للتطور المطّرد الذي تشهده العلاقات الثنائية في عديد الميادين ومؤكدا استعداد بلاده لتكثيف التعاون خصوصا في مجالات التعليم والتكوين المهني
كما أثنى وزير الخارجة الفنلندي على الجهود التي تقوم بها تونس في مجال مكافحة الإرهاب ونوّه بالنجاحات الهامة التي حققتها في الغرض، مؤكدا استعداد بلاده لمزيد تعزيز تعاونها الأمني مع تونس في إطار استراتيجية موحدة ينخرط فيها الجميع وأساسا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي
من جهته، عبّر رئيس الجمهورية عن حرص تونس على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من خصوصيات التجربة الفنلندية ولا سيما في مجالي التعليم والتكوين المهني خاصة وأنّ تونس بصدد القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومتها التعليمية، مبرزا ما توليه بلادنا من أهمية لتطوير التعليم والنهوض بمكانة المرأة في المجتمع منذ الاستقلال إلى اليوم
لقاء بوزير الخارجية خميس جهيناوي
استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 19 أفريل 2017 بمقر الوزارة وزير خارجية فنلندا تيمو سُويْني الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 18 إلى 20 أفريل 2017
وأكد وزير الشؤون الخارجية خلال جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين على أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة التونسية الفنلندية ودعم أطرها القانونية ودعم سنة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يمكن من الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين
كما أشار إلى تطلع بلادنا إلى دعم فنلندي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتجربتها الديمقراطية الناشئة وللجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية، مشددا على ضرورة الارتقاء بمستوى الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يتلاءم وتطلعات التونسيين في التنمية والشغل
وحث الوزير في هذا السياق فنلندا على مراجعة تحذير السفر إلى تونس، لدعم بوادر الانتعاشة التي يمر بها القطاع السياحي لافتا إلى أن تونس أصبحت بفضل التعاون الأمني المكثف مع شركائها وأصدقائها، على نفس درجة الأمام مقارنة بالعواصم الأوروبية
واستعرض وزير الخارجية الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي قامت بها الحكومة ومنها مجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى تواصل نسق الإصلاح لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار
من جهته عبّر الوزير الفنلندي عن إعجابه بالمكاسب التي حققتها تونس في مجال الانتقال الديمقراطي من خلال تكريس الحريات العامة والفردية وما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي، منوها بريادة المرأة التونسية وبحركية المجتمع المدني
وقد اتفق وزيرا الخارجية على تحديد موعد للدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وعلى تحيين الإطار القانوني المنظم العلاقات بين البلدين وإثرائه
كما تناول اللقاء عدة مقترحات تهم التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والبيئة والسياحة والتعاون المالي، واتفق الطرفان في هذا الإطار على استكمال الأعمال التحضيرية لبعث مركز تكوين نموذجي تونسي فنلندي ذي بُعدا إقليميا
وتم في اختتام الجلسة التوقيع على مذكرة تفاهم تخص الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني بين القطب التكنولوجي وكلية العلوم التطبيقية بتوركو من جهة وبين المعهد الأعلى للإعلامية والملتيميديا والقطب التكنولوجي بصفاقس والمبادرة المتوسطية للتنمية ومجموعة الوكيل من جهة أخرى
ولدى التطرق إلى الملف الليبي قدّم السيد خميس الجهيناوي لضيفه بسطة عن مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص الملف الليبي، وإعلان تونس الوزاري للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الموقع بين وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر في 20 فيفري 2017. وأكد الوزير الفنلندي دعم بلاده لهذه المبادرة مشيرا إلى أهمية العمل من أجل تشجيع الليبيين لتوخي الحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة في بلادهم
المصدر : رئاسة الجمهوريةو وزارة الشؤون الخارجية