استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 21 مارس 2017 بقصر قرطاج الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي
وفي تصريح إعلامي إثر اللقاء، عبّرت ماجدة الرومي عن شكرها لرئيس الجمهورية لاستقبالها وإتاحته لها الفرصة لتهنئته وتهنئة الشعب التونسي بالذكرى 61 لعيد الاستقلال، معبّرة عن تمنياتها لتونس بمزيد الازدهار والتقدّم
وأضافت الفنانة اللبنانية أن الشعب التونسي ما فتئ يثبت أنّه جدير بكلّ التقدير والاحترام وأنّ لا خوف على تونس مادام شعبها متمسّكا بحريّته وبديمقراطيته الناشئة
الباجي يستقبل الفنانة ماجدة الرومي
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 21 مارس 2017 بقصر قرطاج الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي