الباجي قايد السبسي يبحث مع الطبوبي الوضع العام الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد

ستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 17 أفريل 2017 بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء مع رئيس الدولة يندرج في إطار متابعة الوضع العام الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وتأثير الحراك السياسي الحالي على منسوب الاحتقان الاجتماعي في الجهات
وأكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة التشاور المعمّق بين جميع الأطراف لإيجاد الحلول العملية الفعلية لمعضلة التشغيل وإعادة الأمل للشباب المعطل في مختلف ربوع البلاد
ملاحظة : انعقد اللقاء بين الأخ نورالدين الطبّوبي والسيد رئيس الجمهورية بطلب منه
المصدر : رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل