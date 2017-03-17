الباجي سيشارك في القمة العربية بالأردن

ستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة 17 مارس 2017 بقصر قرطاج خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجيّة
وصرّح خميّس الجهيناوي أنّه قدّم لرئيس الجمهورية عرضا حول نتائج زيارة العمل التي أدّاها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 13 إلى 15 مارس الجاري ولقائه بكبار المسؤولين الأمريكيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي مراكز التفكير الاستراتيجي وما لمسه لديهم من استعداد كامل لمواصلة تقديم الدعم والمساندة لتونس في الفترة القادمة ومزيد تعزيز قدراتها خصوصا في المجالات الاقتصادية والأمنية
كما أعلم رئيس الدولة بنتائج زيارته الرسمية إلى العراق وآفاق التعاون الثنائي التي فتحتها في مختلف الميادين وأساسا الاقتصادية والأمنية
من ناحية أخرى، أفاد وزير الشؤون الخارجية أنه تمّ خلال هذا اللقاء التطرّق إلى ترتيبات مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته العادية 28 بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم 29 مارس الجاري
المصدر : رئاسة الجمهورية