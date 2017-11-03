كتب ،منذ حين ، الدكتور الصحبي بن فرج النائب عن « كتلة الحرة » بمجلس نواب الشعب، التدوينة التالية على حسابه في الفايسبوك
خلينا نحطّو الأمور في إطارها
شفيق الجراية أُلقي عليه القبض وأودع السجن بتهمة التخابر مع قوى أجنبية والمس من أمن الدولة
بنفس التهم وفِي نفس القضية
•وبعد يومين من ايقاف شفيق ، وقع إيقاف صابر العجيلي مدير وحدة مكافحة الارهاب السابق
•منذ يومين تم إيقاف عماد عاشور المدير العام للمصالح المختصة السابق : الإستعلامات
•اليوم يروج الحديث عن إيقاف وزير داخلية سابق وهو سفير مباشر حاليا في الرباط: وكان مرشحا قويا لتولي وزارة الداخلية خلال التحوير الوزاري الأخير
الايقافات ستتوالى خلال الأيام القادمة وستكون بمثابة زلزال سياسي سيهز أركان منظومة الحكم الحالية من أساسها
كل المحاولات الاستباقية التي وقعت لتفادي الطوفان لم تنجح……..ولن تنجح
كل المناورات السابقة طلبا للنجاة لم تنجح ….ولن تنجح
انها ساعة الحقيقة……..لا عاصمَ لكم اليوم