وثيقة قرطاج والانتخابات البلدية محور لقاء الباجي بالشاهد

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وصرّح رئيس الحكومة أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والاقتصادية
كما تم استعراض نتائج إجتماع رئيس الحكومة مع الأحزاب والمنظمات الداعمة لوثيقة قرطاج وما تمّ الاتفاق حوله لمزيد دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق أولويّات المرحلة والإسراع بإنجاز الإصلاحات الكبرى
وفي ما يخصّ الاستحقاق الانتخابي المقبل، قدّم رئيس الحكومة عرضًا لرئيس الجمهورية حول البرنامج المعدّ لتأمين أحسن الظّروف لتحضير وإنجاز الانتخابات البلدية القادمة والإمكانيات التي سيتمّ تسخيرها للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لضمان حسن سير كامل العمليّة الانتخابية
المصدر: رئاسة الجمهورية