الاحتفاظ بستة مسلمين غاضبين من المنيهلة

بعد استشارة النيابة العمومية، داهمت يوم 6 فيفري 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة منازل ستة عناصر تكفيرية( مسلمون غاضبون على قول راشد الغنوشي ) تتراوح أعمارهم بين 23 و32 سنة قاطنين بجهتي المنيهلة وحي الانطلاقة وألقت القبض عليهم
بالتحري معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتواصلهم عبر شبكة الانترنت مع عناصر تكفيرية في الداخل وعناصر إرهابية بسوريا والإشادة بالأعمال الإرهابية
بمراجعة النيابة العمومية بأريانة ومدها بجميع الحيثيات أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها « الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي » وأدراج عنصرين شملتهما الأبحاث بالتفتيش
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